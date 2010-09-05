ВОЗ изменила позицию по вакцинации детей от COVID-19

Ранее отмечалось, насчет использования вакцин для детей пока что "нет достаточных данных".

Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные веб-ресурс ВОЗ.

Согласно опубликованной информации, прививки не следует делать оперативно, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения заболевания COVID-19. В приоритетной группе по вакцинации от коронавируса остаются пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и медработники.

Также в ВОЗ заявили, что несовершеннолетние переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ведомство выработало рекомендации по ревакцинации от COVID-19. По его словам, после вакцинации от коронавируса россиянам не нужно ежедневно сдавать тесты на антитела для проверки их уровня, так как это не принесет какой-либо пользы. Кроме того, Мурашко отметил, что при росте заболеваемости в стране прививку от COVID-19 следует делать один раз в шесть месяцев, а при "спокойной" эпидемиологической обстановке – раз в год.

Ранее ВОЗ выразила претензии к производству "Спутника V".

Фото: pixabay.com