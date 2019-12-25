ВОЗ выразила претензии к производству "Спутника V"

Проверки проводились на предприятии в Уфе.

Всемирная организация здравоохранения провела инспекции на четырех фармацевтических предприятиях, на которых производят российскую вакцину "Спутник V". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный веб-ресурс ВОЗ.

Инспекция проходила с 31 мая по 4 июня.

Согласно опубликованным данным, претензии возникли в отношении предприятия, расположенного в Уфе. Проверяющие выразили "озабоченность в отношении целостности данных и результатов тестов микробиологического и связанного с окружающей средой мониторинга во время производства, а также качества контроля в отношении вакцины Gam-COVID-Vac".

Также у экспертов появились вопросы к стерильной фильтрации и мерам по снижению "риска заражения". Кроме того, ВОЗ выразила обеспокоенность внедрением программы экологического мониторинга для контроля за асептической эксплуатацией и наполнением вакцин.

Суммарно организация назвала шесть пунктов. Результаты были направлены компании-производителю и регулирующим органам РФ.

В настоящее время "Фармстандарт-УфаВИТА" совместно с Министерством промышленности и торговли РФ проводит работу по устранению указанных недостатков. За этим последует повторная проверка ВОЗ.

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Фото: sputnikvaccine.com