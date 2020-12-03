Венесуэла рассчитывает на запуск производства "Эпиваккороны" в республике. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщили министр внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса. Чиновник выступил по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Иностранец подчеркнул, что Каракас надеется получить все дозы препаратов для профилактики ковида, о которых страна договорилась с Москвой.
Мы зарегистрировали вакцину "Спутник V", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорону". И мы надеемся на дальнейшее получение доз вакцины и в дальнейшем на производство "Эпиваккороны" в Венесуэле в рамках договора, который уже был подписан.
Хорхе Арреаса, глава МИД Венесуэлы
В дальнейшем латиноамериканское государство рассчитывает запустить местное производство препарата, разработанного российским научным центром "Вектор".
Лавров отметил важность права народов на самоопределение.
Видео: МИД России
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