Хорхе Арреаса рассказал о сотрудничестве с Москвой по поставкам вакцин от коронавируса.

Венесуэла рассчитывает на запуск производства "Эпиваккороны" в республике. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщили министр внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса. Чиновник выступил по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Иностранец подчеркнул, что Каракас надеется получить все дозы препаратов для профилактики ковида, о которых страна договорилась с Москвой.

Мы зарегистрировали вакцину "Спутник V", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорону". И мы надеемся на дальнейшее получение доз вакцины и в дальнейшем на производство "Эпиваккороны" в Венесуэле в рамках договора, который уже был подписан. Хорхе Арреаса, глава МИД Венесуэлы

В дальнейшем латиноамериканское государство рассчитывает запустить местное производство препарата, разработанного российским научным центром "Вектор".

Лавров отметил важность права народов на самоопределение.

Видео: МИД России



