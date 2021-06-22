Глава МИД РФ встретился с коллегой из Венесуэлы.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил важность права народов на самоопределение и вектора развития государства. Такое заявление чиновник сделал во время переговоров с коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреасой.

Главная проблема, которая сегодня стоит на повестке дня мирового сообщества, - добиться того, чтобы никто не подвергал сомнениям право стран и народов самостоятельно выбирать путь развития. Мы полностью солидарны с венесуэльскими друзьями Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров подчеркнул, что Каракас испытывает затруднения из-за внешнего воздействия. В Москве полагают, что внешние силы предпринимают попытки вмешаться во внутренние дела латиноамериканской страны, а также сдержать развитие государства. В МИД рассмотрят процесс выполнения соглашений, о которых договорились президенты Владимир Путин и Николас Мадуро во время февральских телефонных переговоров.

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Видео: МИД России