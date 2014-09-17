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Россия и Турция обсудят "затягивание" Украины в НАТО

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О повестке ближайшей встречи двух стран рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ближайшем будущем Россия планирует обсудить с Турцией тему затягивания Украины в НАТО. Как сообщил Сергей Лавров, скоро планируется "очередной контакт" с турецкой стороной. 

"Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь", - сказал он.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В субботу, 19 июня Эрдоган сообщил об успешном испытании противокорабельной ракеты.

Видео: МИД России

Теги: россия, турция
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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