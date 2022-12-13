В Тихвине 19-летний дядя подозревается в убийстве 16-летней девочки

Ранее ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней.

В Тихвине следователями установлена причастность 19-летнего дяди к убийству 16-летней племянницы. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

В ходе расследования уголовного дела по факту гибели 16-летней девочки, тело которой с признаками утопления было обнаружено в водах Улитова Ручья в городе Тихвин, установлена причастность к совершению преступления ранее задержанного 19-летнего родственника. Ему ранее уже было предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В результате под тяжестью собранных доказательств злоумышленник дал признательные показания в убийстве девочки. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

Видео: СК Ленобласти