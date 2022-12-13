После смерти 16-летней девочки в Тихвине задержан её 19-летний дядя

Молодой человек неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней родственницы противоправные действия.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу о гибели 16-летней девочки в Тихвине был задержан 19-летний молодой человек, который приходился ей дядей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что 13 апреля в полицию обратилась мать подростка, которая сообщила, что её дочь вышла из школы и не вернулась домой, перестав выходить на связь. Вечером того же дня полицейские обнаружили по пути следования девочки из школы, в ручье, расположенном в 200 м от ж/д переезда площадки "Улитов ручей", её тело без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно сообщается, что смерть наступила в результате утопления. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что в телефоне несовершеннолетней сохранилась переписка с 19-летним молодым человеком, который приходится ей дядей. Судя по сообщениям, в период с 1 мая по 31 декабря 2022 года родственник неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней противоправные действия. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Злоумышленника задержали.

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Фото: Piter.TV