После гибели девочки-подростка в Тихвине возбуждено уголовное дело

После осмотра трупа были обнаружены признаки утопления в воде.

Сотрудники СК РФ по Ленобласти устанавливают обстоятельства смерти 16-летней девочки, труп которой нашли накануне под железнодорожным мостом. Как сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Установлено, у тела наблюдаются признаки утопления в воде. На месте происшествия работают представители следственно-оперативной группы, а также полицейские, следователи-криминалисты и эксперты.

Напомним, что с заявлением в полицию о пропаже девочки обратилась её мать. Подростка нашли, исследуя дорогу, по которой она возвращается из школы. Рядом с телом лежали рюкзак, очки, телефон и 2 бутылки из-под пива.

Ранее мы сообщили о том, что подросток смог пронести пневматику в школу на Науки, так как арочный металлодетектор был отключен.

Фото: Piter.TV