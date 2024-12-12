В Техасе самолет врезался в автомобили

Пострадали минимум четыре человека.

Небольшой самолет приземлился на проезжей части американской автомобильной дороги, расположенной в городе Виктория штата Техас. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали местные журналисты из издания NBC News со ссылкой на полицию. В СМИ добавили, что борт врезался в три транспортных средства, а затем разломился на две части. В результате данного происшествия пострадали четыре человека.

Четыре человека пострадали и были госпитализированы после того, как небольшой самолет приземлился на улице в южном Техасе и врезался в три автомобиля... На кадрах с места происшествия видно, что самолет разломился надвое. сообщение от NBC News

В настоящее время известно, что у троих пациентов зафиксированы травмы, не угрожающие жизни, а телесные повреждения четвертого потерпевшего оказались более серьезными. В момент падения самолета пилот находился в салоне воздушного средства в одиночестве. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует происшествие.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ