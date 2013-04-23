Рейс из Петербурга в Бангкок пришлось задержать из-за кричащего пассажира

Мужчина кричал, что "знает, где убийца".

Рейс, который должен был вылететь вечером 5 декабря из Петербурга в Бангкок, пришлось задержать из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. По словам очевидцев, самолет уже находился на взлетной полосе, когда пьяный мужчина вдруг начал кричать, что "знает, где убийца". Об этом один из свидетелей случившегося рассказал Telegram-каналу "Осторожно, новости".

Пассажир кричал, вел себя неадекватно и отказывался выполнять требования экипажа. В самолёт после обращения экипажа прибыли сотрудники группы быстрого реагирования. Силовики задержали хулигана.

После инцидента пассажирам раздали воду, рейс взмыл в небо в 23:57, хотя должен был в 22:40.

Недавно в Пулково открылась выставка о людях с инвалидностью.

Фото: Piter.tv (архив)