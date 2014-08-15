Герои фотографий – люди с инвалидностью, увлечённые путешествиями.

В Пулково открылась выставка о людях с инвалидностью. В экспозиции "Взгляды. Жизнь без границ" представлены вдохновляющие истории людей с ограниченными возможностями здоровья. Выставка состоит из 12 фоторабот победителей и номинантов ежегодного Международного фотоконкурса "Взгляды". Об этом рассказала пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Герои фотографий – люди с инвалидностью, увлечённые путешествиями. Они открывают для себя новые города и страны, отправляются в походы и покоряют горные вершины. Каждый снимок рассказывает о силе духа и безграничных возможностях этих людей.

Увидеть фотовыставку можно в зоне вылета внутренних рейсов аэропорта Пулково до 17 декабря 2024 года.

В Петербурге работает мастерская, в которой чинят коляски для людей с ограничениями по здоровью.

Фото и видео: пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"