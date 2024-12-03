В Петербурге работает мастерская, в которой чинят коляски для людей с ограничениями по здоровью

В Петербурге и Ленобласти живут более 20 тысяч человек, передвигающихся исключительно на колясках.

Сегодня отмечается Международный день людей с инвалидностью. Издание "Петербургский дневник" рассказало о мастерской, занимающейся ремонтом инвалидных колясок для людей с ограниченными возможностями.

В Петербурге и Ленобласти живут более 20 тысяч человек, передвигающихся исключительно на колясках. Если такая коляска выходит из строя, это фактически закрывает для них доступ к полноценной жизни.

Недавно с подобной проблемой столкнулся Николай из Нижнего Новгорода. Он приехал в Северную столицу на обследование, и сразу же в больнице его коляска сломалась. Вызвать мастера из специализированного сервиса оказалось крайне дорого, а обычные мастерские отказываются связываться с колясками из-за опасений возможных последствий. В Интернете Николай наткнулся на мастерскую "МИК" — "Мастерскую инвалидных колясок". Мастер приехал в тот же день и произвел ремонт за 500 рублей, а в рамках президентского гранта услуги были совершенно бесплатными.

С 2016 года мастерская работает благодаря поддержке Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Персонал, состоящий из инвалидов, включает специалистов и происходит обучение на месте. За последние годы количество заказов значительно возросло: от 2-3 обращений в неделю до 2-5 каждый день.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть предоставит системную поддержку серебряным волонтерам.

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"