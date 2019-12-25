Ленобласть предоставит системную поддержку серебряным волонтерам

Поддержка серебряных добровольцев станет систематической благодаря выделению ежегодной субсидии.

Волонтерское движение среди пожилых людей в Ленинградской области теперь будет получать регулярную финансовую помощь. По данным пресс-службы областной администрации, поддержка серебряных добровольцев станет систематической благодаря выделению ежегодной субсидии. Это решение было озвучено на II ежегодном форуме серебряных волонтёров "Современные старшие – 2024".

Председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен подчеркнула важность поддержки некоммерческого сектора, отметив, что пожилым волонтёрам необходимо предоставить подходящие условия для реализации их инициатив.

Форум собрал около 200 волонтёров старше 55 лет из различных районов Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что итоги конкурса "Лучшие в туризме-2024" озвучили в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти