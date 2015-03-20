В Техасе разбился легкомоторный самолет

Один человек погиб, второй получил перелом руки.

В штате Техас в США в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на телеканал ABC13.

По данным СМИ, самолет PZL-104 Wilga упал в городе Пэрленд. На борту воздушного судна находились два человека. Мужчина погиб, а выжившая пассажирка получила перелом руки.

На данный момент о подробностях трагедии не сообщается. Причины крушения пока неизвестны. Ведется расследование инцидента.

Ранее в Теннесси погибли семь человек после падения самолета в озеро.

Видео: Youtube/ABC13 Houston