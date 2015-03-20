В Юте при крушении самолета погиб один человек

Второй пассажир получил ожоги и был госпитализирован в больницу.

В штате Юта США в результате крушения самолета погиб один человек. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз местной пожарной службы.

Согласно данным спасателей, крушение произошло в районе горнолыжного курорта Паудер-Маунтин в Идене. После столкновения с землей самолет загорелся, но пожарным удалось оперативно справиться с пламенем.

Всего на борту воздушного судна находились два человека. Один из них скончался сразу после крушения, а второй был госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами второй и третьей степени.

Причины крушения неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет Соединенных Штатов по безопасности на транспорте в настоящее время начали работу по расследованию инцидента.

Ранее в Теннесси погибли семь человек после падения самолета в озеро.

Фото: Facebook / Weber Fire District

Видео: Youtube / abc4utah