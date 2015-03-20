В Юте при крушении самолета погиб один человек

В штате Юта США в результате крушения самолета погиб один человек. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз местной пожарной службы.
Согласно данным спасателей, крушение произошло в районе горнолыжного курорта Паудер-Маунтин в Идене. После столкновения с землей самолет загорелся, но пожарным удалось оперативно справиться с пламенем.
Всего на борту воздушного судна находились два человека. Один из них скончался сразу после крушения, а второй был госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами второй и третьей степени.
Причины крушения неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет Соединенных Штатов по безопасности на транспорте в настоящее время начали работу по расследованию инцидента.
Ранее в Теннесси погибли семь человек после падения самолета в озеро.
Фото: Facebook / Weber Fire District
Видео: Youtube / abc4utah
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