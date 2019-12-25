В Теннесси погибли семь человек после падения самолета в озеро

Причины крушения пока не выяснены.

В штате Теннесси США в результате падения самолета в озеро погибли семь человек. Об Этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление пожарно-спасательной службы округа Резерфорд.

Согласно имеющимся данным, крушение самолета Cessna C501 произошло вскоре после взлета. Все семь человек, которые находились на борту воздушного судна, числятся погибшими. Сообщается, что спасателями пока обнаружено тело одного из пассажиров.

В настоящее время на месте крушения работают команды дайверов. Они исследуют дно озеро на наличие обломков самолета и тел погибших. Спасатели призвали частных пилотов и водителей надводных судов воздержаться от перемещения по району поиска.

Причины крушения пока неизвестны, проводится расследование.

Ранее на картах Google обнаружили "самолет-призрак" на месте авиакатастрофы.

Фото: Twitter / Rutherford County Fire Rescue