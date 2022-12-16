В Техасе разбился истребитель ВВС США F-35

О судьбе пилота сведений нет.

В американском штате Техас разбился истребитель от Военно-воздушных сил США F-35. Инцидент произошел во время посадки боевого самолета. Инцидент попал на видеозапись с камеры мобильного устройства одного из очевидцев данного события. Местные журналисты отметили, что борт не смог удачно сесть на полосу авиабазы Форт-Уэрт во время вертикальной посадки. Это произошло во время выполнения испытательного полета. Сведения подтвердил официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Ранее об авиакрушении сообщила компания-разработчик Lockheed Martin. Причины случившегося пока что не разглашаются.

На авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом.

Фото и видео: Telegram / SHOT