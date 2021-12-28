Жертвами трагедии стали трое несовершеннолетних.

В Техасе полиция задержала подростка по подозрению в стрельбе в магазине. Об этом журналистам 27 декабря сообщил руководитель правоохранительных органов города Гарленд Джефф Брайан. Эксперт напомнил СМИ о том, что жертвами трагедии стали три несовершеннолетних гражданина США. Речь идет о молодых людях, скончавшихся в возрасте 14, 16 и 17 лет.

Мы задержали человека, который, как мы подозреваем, устроил стрельбу. Это 14-летний подросток. Джефф Брайан, глава полиции города

В полиции уточнили, что полиция продолжает поиски водителя пикапа, на котором подозреваемый фигурант расследования скрылся с места преступления. Инцидент со стрельбой произошел в ночь на 27 число. Неизвестный преступник сначала зашел в магазин, после чего открыл огонь по присутствующим. Позже стрелок скрылся в машине, за рулем которого находился шофер. В полиции не считают данный случай ограблением. Обстоятельства уточняются.

При стрельбе в штате Колорадо погибли пять человек.

Видео: YouTube / WFAA