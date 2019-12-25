Преступник стрелял в Денвере и Лэйквуде.

При стрельбе в штате Колорадо погибли пять человек. Об этом рассказали местные журналисты с американского телеканала Fox News. Представители закона уточнили прессе, что трагедия зафиксирована 27 декабря. Несколько преступных эпизодов произошли в городе Денвер и близлежащем городе Лэйквуд.

Руководитель департамента полиции Денвера Пол Пейзен уточнил, что три человека стали жертвами стрельбы в разных частях города. Позже еще двое местных жителей были ранены. В результате стрельбы скончались двое в Лэйквуде, где накануне вечером неизвестный злоумышленник ранил офицера правоохранительных органов из огнестрельного оружия.

Согласно предварительным данным, все эпизоды стрельбы связаны с одним нападавшим. Он умер после столкновения с представителями закона в Лэйквуде. По мнению Пейзена, именно этот человек несет ответственность за крайне жестокое преступление на территории штата.

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