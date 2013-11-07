Жертвами стали 11 человек, еще 12 ранено.

В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли одиннадцать человек. Об этом рассказали местные журналисты из издания Monitor. В СМИ сослались на информацию, полученную от американского шерифа по округу Брукс Урбино Мартинеса. Специалист уточнил, что кроме жертв также есть пострадавшие. Ранено не менее 12 пассажиров.

По предварительной информации, авария произошла около полудня в округе Брукс после того, как транспорт врезался в дорожное ограждение. Трагедия зафиксирована в нескольких десятках километров от государственной границы США с Мексикой. В числе погибших оказался водитель. С места инцидента пострадавших госпитализировали при помощи санитарной авиации.

В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек.

Видео: YouTube / KENS 5: Your San Antonio News Source