Авария произошла на трассе "Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк".

В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек. Об этом рассказали представители регионального МВД. Известно, что в аварию попал вахтовый транспорт на основе КамАЗа, который перевозил сотрудников местного предприятия. Он ударился о грузовик Hyundai в Прокопьевском районе Кемеровской области. Машины пострадали на 157-ом километре трассы "Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк".

В вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле – водитель и пассажир. Все доставлены в медицинское учреждение для обследования. пресс-служба МВД по региону

В полиции полагают, что водитель грузовика выбрал небезопасную скорость движения, после чего не справился с управлением. Он выехал за пределы дороги, а затем - транспорт опрокинулся на бок.

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс