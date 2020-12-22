В Техасе четыре человека погибли при пожаре, пытаясь согреться

На пепелище пожарные нашли тела детей и их бабушки.

В американском штате Техасе четыре человека погибли при пожаре, пытаясь согреться. Об этом рассказали журналисты из местного издания Houston Chronicle. По данным СМИ, инцидент произошел на северо-западе штата, в городе Шугарленд. Эксперты уверены, что возгорание произошло из-за использования камина в аномальные холода.

По-видимому, они просто пытались согреться. Мы не можем утверждать, что это стало причиной пожара, мы просто думаем, что знаем, что они использовали камин пожарный Шугарленда

Местная пожарная служба объяснила, что пожар разгорелся около 2 часов утра по местному времени (11 часов по московскому времени). В пострадавшем помещении были обнаружены тела трех маленьких детей и их бабушки. Даг Эдольф объяснил, что около здания бегала мать погибших детей. Она также пострадала при пожаре, но в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. По факту трагедии ведется расследование.

В США шесть человек погибли при столкновении 133 машин.

Видео: YouTube / KHOU 11