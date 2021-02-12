ДТП произошло из-за обледенения автомобильной магистрали.

В США шесть человек погибли при столкновении 133 машин. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CNN. По данным СМИ, в американском штате Техас прошел ледяной дождь, который и стал причиной аварийной ситуации на дороге. В результате на северо-востоке региона произошло массовое ДТП. В четверг местные власти заявили о пяти погибших, утром в пятницу число жертв возросло до шести. Еще 34 пострадавших доставлены в больницы.

Напомним, что согласно информации от правоохранительных органов, авария произошла из-за обледенения дороги. На одной из центральной магистрали Техаса столкнулись более 130 транспортных средств. Телеканал NBC рассказал, что крупные аварии зафиксированы и в других частях штата. В них по меньше мере погибли еще трое человек.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT