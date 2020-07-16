Эксперты считают, что новая вспышка в Иране пройдет тяжелее, чем первая.

В Тегеране заявили о нехватке коек и медиков из-за второй волны COVID-19. Об этом сообщил иранский заместитель главы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Реза Джалили Хошнуд в интервью для местного информационного агентства ISNA. Чиновник отметил, что некоторые госпитали столицы столкнулись с нехваткой коек в инфекционных отделениях, а также с недостаточным количеством медицинского персонала.

Мы столкнулись с двумя трудностями – нехваткой больничных коек и дефицитом медицинского персонала Реза Джалили Хошнуд заместитель главы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Иране

По словам эксперта, иранских врачей не хватает для лечения коронавирусных пациентов из-за того, что зачастую медики сами или их родственники инфицируются COVID-19. По мнению Хошунда, распространение новой вспышки коронавируса по стране оказывается на практике более серьезной, чем первая волна.

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Видео: Youtube / Al Jazeera English