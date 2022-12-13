Протестующие собрались на центральном проспекте Руставели.

В Тбилиси возобновился митинг против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает "РИА Новости".

Протестующие собрались на центральном проспекте Руставели. В 19:00 по местному времени (18:00 мск) ожидается очередная масштабная акция, к которой присоединятся представители разных профессий и ведомств.

Напомним, вечером 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. У здания парламента в этот день прошли митинги. Полиции пришлось применить водомет и слезоточивый газ против митингующих. Позже президент страны Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором пообещала наложить вето на спорный закон.

Ранее мы сообщали, что грузинские депутаты устроили драку в парламенте.

Видео: Telegram / СМОТРИ