В Тбилиси возобновился митинг против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает "РИА Новости".
Протестующие собрались на центральном проспекте Руставели. В 19:00 по местному времени (18:00 мск) ожидается очередная масштабная акция, к которой присоединятся представители разных профессий и ведомств.
Напомним, вечером 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. У здания парламента в этот день прошли митинги. Полиции пришлось применить водомет и слезоточивый газ против митингующих. Позже президент страны Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором пообещала наложить вето на спорный закон.
Ранее мы сообщали, что грузинские депутаты устроили драку в парламенте.
Видео: Telegram / СМОТРИ
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