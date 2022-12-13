  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:46
152
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

0 0

Параллельно с рассмотрением законопроекта у парламента проходит митинг оппозиции, выступающей против принятия закона.

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее в парламент Грузии был внесен законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать реестр неправительственных организаций, которые получают финансирование от иностранного государства. Параллельно с рассмотрением законопроекта у парламента проходит митинг оппозиции, выступающей против принятия закона.

В ходе рассмотрения документа на заседании началась драка между представителем парламентского большинства Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами. Затем потасовка перетекла из зала заседания в холл парламента. Всех оппозиционных депутатов заставили покинуть зал заседания.

Ранее Госдеп заявил, что закон об иноагентах отдаляет евро-атлантическую интеграцию Грузии.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: грузия, депутаты, драка, парламент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии