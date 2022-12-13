Госдеп заявил, что закон об иноагентах отдаляет евро-атлантическую интеграцию Грузии

Нед Прайс рассказал о грузинской версии документа, который рассматривает местный парламент.

В Американском внешнеполитическом ведомстве считают, что грузинский закон об иностранных агентах отдаляет евро-атлантическую интеграцию страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник оценил перед прессой предложенный общественным движением "Сила народа" документ". Эксперт полагает, что одобрение такого законопроекта заставит в стране замолчать независимые голоса отдельных граждан.

Мы осведомлены об этом законопроекте и серьезно озабочены его влиянием на свободу слова и демократию в Грузии. Мы полагаем, что подобный закон потенциально может подорвать евро-атлантическую интеграцию Грузии. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в феврале 2023 года в грузинском парламенте зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинская и американская (представляющая собой перевод Закона о регистрации иностранных агентов - Foreign Agents Registration Act, FARA). В местной версии документа иноагентом называется юридическое лицо, финансирование которого более чем на 20% осуществляется из-за границы. В частности, речь идет о СМИ. Все организации, удовлетворяющие этим критериям, обязаны зарегистрироваться в Минюсте Грузии как агенты иностранного влияния, а также предоставлять властям ежегодную финансовую декларацию.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State