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Госдеп: США обеспокоены не украинскими войсками у границ Приднестровья, а "влиянием РФ"

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Нед Прайс оценил угрозы, которые стоят перед правительством Молдавии.

Американские власти обеспокоены не украинскими войсками у государственных границ непризнанного региона Приднестровья, а "влиянием РФ" на этой территории, в Молдавии. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Нед Прайс. Чиновник пояснил, что существует более вероятное вмешательство во внутренние дела Кишинева со стороны Москвы, а не Киева. Таким образом пресс-секретарь Госдепа США ответил на вопрос одного из корреспондентов о скоплении ВСУ около Приднестровья.

Есть более широкая обеспокоенность как у нас, так и у других партнеров Молдавии из-за намерений России и ее негативного влияния в Молдавии и по соседству с ней.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В США напомнили о тесном сотрудничестве с Молдавией для обеспечения долгосрочной устойчивости республики и способности противостоять влиянию России.

Госдеп: США не обсуждали с Россией приостановку ее участия в ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
 

Теги: всу, госдеп, молдавия, нед прайс, приднестровье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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