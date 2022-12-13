Госдеп: США обеспокоены не украинскими войсками у границ Приднестровья, а "влиянием РФ"

Нед Прайс оценил угрозы, которые стоят перед правительством Молдавии.

Американские власти обеспокоены не украинскими войсками у государственных границ непризнанного региона Приднестровья, а "влиянием РФ" на этой территории, в Молдавии. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Нед Прайс. Чиновник пояснил, что существует более вероятное вмешательство во внутренние дела Кишинева со стороны Москвы, а не Киева. Таким образом пресс-секретарь Госдепа США ответил на вопрос одного из корреспондентов о скоплении ВСУ около Приднестровья.

Есть более широкая обеспокоенность как у нас, так и у других партнеров Молдавии из-за намерений России и ее негативного влияния в Молдавии и по соседству с ней. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В США напомнили о тесном сотрудничестве с Молдавией для обеспечения долгосрочной устойчивости республики и способности противостоять влиянию России.

Госдеп: США не обсуждали с Россией приостановку ее участия в ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

