Госдеп: США не обсуждали с Россией приостановку ее участия в ДСНВ

Нед Прайс рассказал о том, что дискуссии с Москвой не ведутся.

Американские власти не обсуждали с Россией приостановку ее участия в ДСНВ (Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства в Вашингтоне в ходе регулярного брифинга с журналистами. Нед Прайс прокомментировал прессе, что РФ и СШа не вели никаких дискуссий после объявления Кремля о приостановке участия в соглашении.

Узнали о российском намерении приостановить участие в ДСНВ из обращения президента Путина. Затем последовали уточнения от МИД и других представителей российских властей. Но это не было темой дискуссий, Россия об этом нас не уведомляла. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений заключен между Россией и США. В его тексте говорится о взаимном сокращении ядерных арсеналов. О решении приостановить участие России в договоре глава государства Владимир Путин объявил публично, выступая 21 февраля с посланием к Федеральному собранию.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State