В Тбилиси пожар на рынке охватил около четырех тысяч "квадратов"

Пострадавших нет.

В Тбилиси пожар на рынке охватил около четырех тысяч квадратных метров территории. Возгорание началось вечером 15 июня на продуктово-вещевом рынке на окраине города. Пламя распространилось на складские помещения. Об этом рассказал местный представитель службы спасения Отар Кереселидзе.

С целью безопасности на месте остаются три пожарные машины Отар Кереселидзе, спасатель

Специалист добавил, что на данный момент причины возгорания не установлены. Нал ликвидацией пламени работали около 130 человек. В МВД заявили, что никто не пострадал. Правоохранительные органы начали расследование по факту пожара.

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Видео: YouTube / Emergency Management Service