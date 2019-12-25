Грузинские спецслужбы подтвердили информацию.

В Тбилиси задержали россиянина, готовившего заказное убийство. Он планировал покушение на скандального грузинского журналиста Георгия Габунии. Об этом рассказал директор ТВ-канала Mtavari Arkhi Ника Гварамия. Его слова приводит газета "Коммерсантъ".

Гварамия уверен, что россиянин прибыл в Грузию с одной целью — убить Габунию. Это следует их информации, которую ему предоставили собственные источники. Директор канала упомянул коллег с Украины, которые следили за некоей "чеченской группировкой". Гварамия призывает власть Грузии публично рассказать о готовившемся преступлении.

Грузинские спецслужбы подтвердили информацию о задержании россиянина с поддельными документами, готовившего покушение. Однако имя потенциальной жертвы не называлось.

Ранее мы писали, что оскорбивший Путина грузинский журналист Габуния даст показания в Генпрокуратуре.