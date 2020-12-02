В Татарстане задержан замглавы управления МЧС

Мужчину подозревают в должностных преступлениях.

В Татарстане задержан заместитель главы управления МЧС. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на сообщение регионального Следственного комитета РФ. По данным надзорного ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении должностных преступлений по части 3 статьи 258 УК РФ и части 4 статьи 160 УК РФ. Речь идет о возможном злоупотреблении полномочиями, а также присвоении или растрате.

Следствие установило, что в период с 2013 по 2019 года ГУ МЧС по региону заключило государственные контракты с частными фирмами "Территория безопасности" и "Спецлаб-Казань" на сумму более 56,7 млн рублей. Подрядчики должны были выполнить работы по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения. Однако специалисты полагают, что в сговоре с подозреваемыми коммерческие организации не выполнили условия контрактов, произведя работы с нарушением технических заданий. Несмотря на это работу ответственные лица приняли.

Подозреваемому в убийстве мальчика под Саратовом предъявили обвинение.

Фото: Piter.tv