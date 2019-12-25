Его сообщников арестовали месяц назад.

В Татарстане задержан подозреваемый в совершении вымогательств. Об этом сообщили представители пресс-службы МВД России. По данным чиновников, в Казани оперативники поймали мужчину 1985-го года рождения. Его считают организатором преступной группы. В отношении предполагаемого злоумышленника и членов ОПГ возбуждено уголовное дело по части 3 части 163 УК РФ.

Напомним, что другие участники группировки были арестованы около месяца назад. Следственные органы установили, что фигуранты расследования под угрозой насилия, а также повреждения имущества жертв нелегально смогли получить от семи пострадавших деньги. За эти средства преступники дали людям возможность осуществлять торговую деятельность около рынка на улице Адоратского в Казани.

Потерпевшие боялись за свое здоровье и жизнь, поэтому отдавали деньги преступникам. В общей сложности ОПГ смогла нажиться на 580 тысяч рублей. В настоящее время полиция устанавливает другие возможные эпизоды с участием банды.

Следствием установлены лица, причастные к военным преступлениям на юго-востоке Украины.

Фото: МВД России