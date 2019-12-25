Следствием установлены лица, причастные к военным преступлениям на юго-востоке Украины

Появились новые подозреваемые по делу о гибели журналиста Первого канала Анатолия Кляна.

Следственный комитет России требует заочного ареста военнослужащего Национальной гвардии Украины за убийство журналистов. Представители ведомства выявили новых подозреваемых по делу, связанному с бомбардировкой гражданского населения на юго-востоке Украины, а также гибелью российских граждан.

В частности, речь идет об убийстве оператора Первого канала Анатолия Кляна. В преступлении подозревается полковник Маламен. Мужчина является командиром дивизиона зенитного ракетного полка в Донецке. Он отдал приказ к стрельбе, из -за которого погиб гражданин РФ.

У нас есть твердое убеждение в том, что никто из причастных к карательной операции на юго-востоке Украины, в том числе и к убийствам российских граждан, не должен и не уйдет от ответственности. И те, кто причастен к этому, начиная от исполнителей и заканчивая заказчиками, должны об этом знать В.И. Маркин, руководител управления

Следствие полагает, что к преступлению также причастны представители армейской авиации Украины Пиструга, Слипченко, командующий войсками оперативного корпуса "Север" Колесник, командир 51-й отдельной бригады Яцков, глава артиллерийской бригады Папченко, летчики Мамчур, Погорелый, Алимжиев, Ищенко, руководители украинских батальонов.

Жителя Кубани подозревают в убийстве сожительницы и ее младшего брата.

Фото: СК России