В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Ирина Волк рассказала о выявлении ОПГ в регионе.

На территории Татарстана российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Соответствующее заявление сделала через социальные сети официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что пойманы участники организованной преступной группы по региону. Речь идет о семерых местных жителях. Согласно предварительной информации от полиции, в период с октября 2023 года в Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из членов ОПГ была своя специализация. Одни из них занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, а также ведением переговоров. Другие – перевозили наличные, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие в себе недостоверные сведения. Фигуранты расследования проводили незаконные операции с использованием реквизитов подконтрольных им компаний. За свои услуги сообщники взимали с клиентом комиссионные в размере не менее 14 процентов.

За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело части 2 статьи 172 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа