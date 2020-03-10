Общественники направили обращение депутатам Госдумы.

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции. Общественники региона не считают, что надо вносить формулировку о государствообразующем языке. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Соответствующее обращение депутатам Госдумы направил совет Всемирного форума татарской молодежи. Подобное положение считается противоречащим принципам демократического федеративного государства. Понятие "государствообразующий народ" говорит об автоматическом делении народов на сорта. В Татарстане полагают, что нерусские национальности сразу становятся вторым сортом. Поправка нарушает права 25 миллионов человек из "негосударствообразующих" граждан.

Ранее Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.

