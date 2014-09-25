В Татарстане разбился при посадке легкомоторный самолет

В результате инцидента погибли два человека.

В Татарстане в результате жесткой посадки легкомоторного самолета погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла днем 9 мая вблизи села Калейкино. На борту самолета находились два человека. Оба скончались на месте.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в результате жесткой посадки в поле легкомоторного самолета типа "Ермак" погибли два человека. из сообщения пресс-службы ГУ МЧС

При падении самолет получил механические повреждения.

В настоящее время причина трагедии устанавливается. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Также в ведомстве уточнили, что для ликвидации происшествия были привлечены 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.

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Фото и видео: МЧС России