  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Омской области ликвидировали пожар, спаливший дотла полдеревни
Сегодня, 11:30
80
lesjasap

В Омской области ликвидировали пожар, спаливший дотла полдеревни

0 0

Возбуждено уголовное дело за халатность.

В Омской области ликвидировали пожар, спаливший дотла полдеревни. Об этом сообщили региональные представители ГУ МЧС.  Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу около 13:15 часов по местному времени 6 мая (10:15 утра по московскому времени). Пламя распространилось по постройкам в Большереченском районе. Локализовать пожар специалисты смогли к 18:44 (15:44  по мск),  в ликвидировать пламя - к 05:41 утра 7 мая (02:41 по московскому времени).

Напомним, что полностью выгорели 25 строений в деревне Каракуль. Из них 14 - являются жилыми зданиями. Пламя пришло в населенный пункт из лесного массива в соседнем районе. После этого Омск накрыл смог из-за тлеющей сухой травы. Возгорание произошло на площади в 10 гектаров. Надзорные органы возбудили уголовное дело по статье за халатность.

В Курганской области трассу накрыло смогом из-за пожаров.

Фото: Piter.tv

Теги: гу мчс, деревня каракуль, омская область, регионы, халатность
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии