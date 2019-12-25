Возбуждено уголовное дело за халатность.

В Омской области ликвидировали пожар, спаливший дотла полдеревни. Об этом сообщили региональные представители ГУ МЧС. Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу около 13:15 часов по местному времени 6 мая (10:15 утра по московскому времени). Пламя распространилось по постройкам в Большереченском районе. Локализовать пожар специалисты смогли к 18:44 (15:44 по мск), в ликвидировать пламя - к 05:41 утра 7 мая (02:41 по московскому времени).

Напомним, что полностью выгорели 25 строений в деревне Каракуль. Из них 14 - являются жилыми зданиями. Пламя пришло в населенный пункт из лесного массива в соседнем районе. После этого Омск накрыл смог из-за тлеющей сухой травы. Возгорание произошло на площади в 10 гектаров. Надзорные органы возбудили уголовное дело по статье за халатность.

В Курганской области трассу накрыло смогом из-за пожаров.

Фото: Piter.tv