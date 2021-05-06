В Курганской области трассу накрыло смогом из-за пожаров

Дорогу окутал сильный смог из-за лесных пожаров.

Очевидцы поделились видео с одной из трасс в Курганской области.

Речь идет об участке дороги в районе села Белозерское. Сотрудники МЧС сообщили о сложной ситуации в регионе. По последним данным, там произошло 102 лесных и ещё 526 ландшафтных пожаров. На кадрах видно, как машина проезжает мимо горящего поля. Огонь подходит к дороге. Видимость на трассе почти нулевая.

Крупные возгорания зафиксированы около поселков Мокроусово и Частоозерье. Также пожары обнаружены в Петуховском, Катайском и Целинном районах. Региональные власти назначали вознаграждение за информацию о виновниках ЧП в размере двух тысяч рублей.

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Видео: Telegram / Life Shot