США хотели бы выстроить более устойчивые отношения с Россией

Главы G7 также намерены взаимодействовать с Россией в вопросах по урегулированию региональных кризисов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстроить более устойчивые отношения с Россией. Об этом он рассказал вещательной корпорации ВВС.

В среду, 5 мая, в Лондоне прошла последняя встреча в рамках саммита G7. Главы внешнеполитических ведомств Группы семи пришли к выводу, что должны взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов.

Напомним, что встречи проходили в Лондоне с 2 по 5 мая. В них приняли участие представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Также в переговорах поучаствовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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Видео: BBC