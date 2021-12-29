Сведений о пострадавших нет.

В Тарасовском районе Ростовской области разорвался второй за день снаряд. Об этом журналистам рассказали представители региональных правоохранительных органов. Предположительно, речь идет о боеголовке, оставшейся от ракетной системы залпового огня "Град".

Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас. источник ТАСС

Напомним, что утром 19 февраля сотрудники полиции заявили о том, что около 04:00 по московскому времени снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области. Инцидент зафиксирован в километре от государственной границы с Украиной. Взрыв заметили очевидцы в 300 м от одного из домовладений, находящегося в станице Митякинской.

Россия закрыла границу на выезд в ДНР и ЛНР.

Фото: Telegram / РИА Новости

