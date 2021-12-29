Место происшествия оцеплено.

Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области. Ранее журналистам в правоохранительных органах по региону сообщили о том, что источник взрыва находится на российской территории, недалеко от государственной границы с Украиной. Предположительно, боеприпас сдетонировал в Тарасовском районе, в километре от пограничной зоны. Факт взрыва зафиксирован в 4 часа утра в 300 метрах от местного домовладения в станице Митякинской. В настоящее время сообщений о раненых или погибших у экстренных ведомств нет.

На фотографии, опубликованной в социальных сетях видно, что место происшествия ограждено. Оно находится на проселочной дороге.

С начала эвакуации территорию ДНР покинули более 6,6 тысячи жителей.

Фото: Telegram / РИА Новости

