С начала эвакуации территорию ДНР покинули более 6,6 тысячи жителей

С начала эвакуации территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики покинули более 6,6 тысячи жителей согласно статистике на утро 19 февраля. Из данного количества 2 426 человек - несовершеннолетние граждане ДНР. Население отправляется в Ростовскую область России. Сведения журналистам предоставлены представителями пресс-службу ГУ МЧС ДНР.
По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6 603 человека, из них 2 436 детей.
пресс-служба ГУ МЧС ДНР
Экстренные ведомства республики Донбасса активно взаимодействуют с местными отделениями МЧС России для решения возникающих проблемных вопросов по пересечению государственной границы эвакуируемого населения в Ростовскую область РФ.
Из ДНР эвакуировали более трех тысяч человек.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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