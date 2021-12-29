С начала эвакуации территорию ДНР покинули более 6,6 тысячи жителей

В РФ переправлены уже 2 426 детей.

С начала эвакуации территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики покинули более 6,6 тысячи жителей согласно статистике на утро 19 февраля. Из данного количества 2 426 человек - несовершеннолетние граждане ДНР. Население отправляется в Ростовскую область России. Сведения журналистам предоставлены представителями пресс-службу ГУ МЧС ДНР.

По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6 603 человека, из них 2 436 детей. пресс-служба ГУ МЧС ДНР

Экстренные ведомства республики Донбасса активно взаимодействуют с местными отделениями МЧС России для решения возникающих проблемных вопросов по пересечению государственной границы эвакуируемого населения в Ростовскую область РФ.

Из ДНР эвакуировали более трех тысяч человек.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

