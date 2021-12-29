Из ДНР эвакуировали более трех тысяч человек

Денис Пушилин обсудил с главой МЧС работу по вывозу гражданского населения из Донбасса.

Из самопровозглашенной Донецкой народной республики власти эвакуировали более трех тысяч человек. Такое заявление перед главой ДНР Денисом Пушилиным сделал руководитель ГУ МЧС Алексей Кострубицкий.

На сегодняшний момент уже эвакуировано 3384 человека. Алексей Кострубицкий, глава МЧС ДНР

Напомним, что официальное руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Чиновники беспокоятся о возможной атаке киевского режима на неподконтрольные территории Донбасса. Денис Пушилин утверждает, что соответствующий указ украинский президент Владимир Зеленский даст в ближайшее время. Украина попытается перейти к военному наступлению на ДНР и ЛНР.

В Луганске произошёл второй за час мощный взрыв.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

