Два раза за ночь жители ЛНР увидели вспышки света.

В Луганске произошёл второй за час мощный взрыв. Об этом рассказали представители Луганскинформцентр. По социальным сетям распространились видео с произошедшим. В ночь на 19 февраля местные жители увидели ярко-желтое свечение, которое осветило город в темное время суток. Очевидцы уточнили, что очаг зарева располагался в районе предприятия "Горизонт". Не исключается версия с аварией на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Беломорская.

В 00:10 (совпадает с московским временем) начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады ГУП "Луганскгаз" выехали на место инцидента. пресс-служба завода

Позже общественности стало известно еще об одном взрыве. О нем в собственном Telegram-аккаунте написал официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики по политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Родион Мирошник. на этот раз инцидент зафиксирован специалистами в Каменнобродском районе. По мнению чиновника, следует говорить "о серии". Позже в пресс-службе унитарного предприятия "Луганскгаз" позже уточнили, что второй взрыв произошел примерно в 00:40 часов утра,а аварийные бригады прибыли на место происшествия. Проблема выявлена на газовой заправке.

В настоящее время последствия взрывов ликвидированы. Причины произошедшего устанавливаются. Генеральный директор компании Татьяна Богородько считает диверсией оба взрыва. По словам специалиста, к такому выводу на пришла после осмотра и оценки характера повреждений на трубопроводе. От системы газоснабжения временно отключено 95 потребителей.

Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики на территорию России.

Фото и видео: Telegram / Военный осведомитель

