Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации жителей республики на территорию России

С аналогичным заявлением выступил и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о временной эвакуации жителей региона в Россию. Видеообращение размещено по социальным сетям. Чиновник объяснил населению Донбасса, что ДНР достигла договоренности с российскими властями. Ростовская область готова принять у себя беженцев. Для них специально выделено место, а на контрольно-пропускных пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода границы. По сведениям от Пушилина, украинский президент Владимир Зеленский в ближайшее время даст приказ наступать на неподконтрольные территории ДНР и ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Денис Пушилин, глава ДНР

В ДНР уточнили, что киевские власти постоянно наращивают численность своих военнослужащих в зоне конфликта на Донбассе, а также стягивают в регион тяжелые виды вооружения. С аналогичными заявлениями перед общественностью выступил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он объявил об эвакуации гражданского населения в РФ и дал поручения профильным ведомствам обеспечить процесс.

Машина взорвалась у здания правительства ДНР в центре Донецка.

Фото и видео: YouTube / Денис Пушилин

