Машина взорвалась у здания правительства ДНР в центре Донецка

Автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции ДНР.

Машина взорвалась у здания правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в центре регионального центра. Об этом в собственных аккаунтах в социальных сетях рассказали представители Народной милиции в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Инцидент зафиксирован около 19 часов вечера 18 февраля.

Взорвана машина на парковке возле здания дома правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. заявление СЦКК

Сведений о погибших или раненых на данный момент нет. В СЦКК специалисты уточнили, что взрыв транспортного средства "слышал весь город". На место происшествия оперативно выехали сотрудники ГУ МЧС. Чиновники призвали население ДНР сохранять спокойствие, но быть максимально бдительными и исключить свое передвижение по Донецку. В настоящее время установлено, что пострадавшая машина принадлежит главе управления Народной милиции Денису Синенкову. Владелец машины не пострадал.

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Фото: Telegram / Представительство ДНР в СЦКК / DPR in JCCC

