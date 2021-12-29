Ростовская область ввела режим повышенной готовности для работы по приему жителей Донбасса. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления МЧС РФ. Специалисты не исключают возможности появления на государственной границе беженцев с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей.
Для помощи в организации работы на пункты пропуска направлены оперативные группы. В них вошли специалисты МЧС России, Роспотребнадзора и Минздрава.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Эксперты объяснили прессе, что в общей сложности организовано шесть автомобильных пунктов. Сотрудники из Донского спасательного центра приступили к развертыванию городков для жизнеобеспечения граждан. В оказании помощи беженцам задействовано более 400 человек личного состава и порядка 150 единиц техники.
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Фото: Piter.tv
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