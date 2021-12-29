Глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе

Алексей Резников не увидел отвода российских войск от границы.

Глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации на Донбассе. Во время выступления в Верховной Раде Алексей Резников прокомментировал депутатам ситуацию в регионе. По его словам, существует лишь небольшая вероятность дальнейшей эскалации проблемы.

Сейчас могут озвучиваться разные данные, разные даты каких-то событий и разные сценарии. Но все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Чиновник напомнил местным парламентариям о том, что официальные власти Киева не подтверждают отвод российских войск от украинской государственной границы. Резников увидел только "перемещение сил и средств". Сейчас на территории якобы располагаются порядка 149 тысяч российских военнослужащих с морской и авиационной группировками.

В Минобороны Украины пообещали не нападать на Донбасс и Крым.

Фото: YouTube / Телеканал Рада

