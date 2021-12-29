Россия закрыла границу на выезд в ДНР и ЛНР

КПП работают только на пропуск беженцев в РФ.

Россия закрыла государственную границу на выезд в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Такое заявление сделали представители пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Контрольно-пропускные центры РФ с ДНР и ЛНР работают исключительно на въезд с девяти часов утра 19 февраля. Такое заявление на заседании оперативного штаба сделал врио председателя ГУ МЧС Александр Чуприянов.

Напомним, что население Донбасса начало покидать ЛНР и ДНР еще до объявления властями эвакуации из-за угрозы силового захвата территории ВСУ. По данным МЧС ДНР, к утру субботы специалисты эвакуировали из зоны опасности 6 603 человека, из которых 2 436 - дети. Губернатор Ростовской области ввел в регионе режим повышенной готовности. Также Василий Голубев сообщил о формировании 143 пунктов временного размещения для беженцев. Там людям предоставляется медицинское обслуживание и горячее питание.

Разведка ДНР добыла план наступления ВСУ в Донбассе.

Фото: Piter.tv

